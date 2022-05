Annoncé démissionnaire de la coalition YAW : Dame Mbodj dément et précise..

Aussitôt après l’avoir entendu, le coordinateur du mouvement citoyen Le Peuple et par ailleurs membre de la coalition Yewwi Askan Wi a démenti l’information selon laquelle, il aurait quitté ce dernier regroupement de mouvements et de partis politiques. En effet, Dame Mbodj lui-même affirme n’avoir pas été au courant d’un éventuel bouclage des listes.



« Nous n’avons même pas encore reçu de propositions issues de la commission d’investiture. Je n’ai pas encore d'informations sur cela. On ne peut pas me faire démissionner d’une chose dont j’ignore l’information », fait-il savoir au téléphone de Dakaractu...