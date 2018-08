Anta Sarr Diacko s’en prend à l’opposition

Lors de la cérémonie de remise de financements à l’Association des femmes Deggu Ak Liggey, Anta Sarr Diacko est revenue sur les différentes réalisations du Président Macky Sall. Depuis son arrivée au pouvoir dit-elle, le chef de l’Etat a fait des réalisations énormes dans le cadre du Pse.



Pourtant, dit-elle, certaines personnes qui s’évertuent à minimiser ces actions étaient là avant lui et se servaient de l’argent du pays pour s’offrir des voitures de luxe, des belles maisons et autres. Elle soutient que Macky Sall a renversé la tendance jusqu’à atteindre un taux de croissance de 7%.



«D’ailleurs, c’est ce taux de croissance qui a permis d’obtenir les 30 milliards enrôlés dans les bourses de sécurité sociale, mais aussi d’autres réalisations infrastructurelles, sanitaires et socio-culturelles. Ces gens, qui perdent leur temps avec des discours vides, auront leur réponse au soir de l’élection présidentielle», martèle Anta Sarr Diacko convaincue que Macky Sall sera réélu dès le premier tour.