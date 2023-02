Antoine Diome, un ministre de l’Intérieur à... Félixciter !

Sans tambour ni trompette, le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome est en train de tisser une toile citoyenne de haute facture qui ne manquera pas de prendre place dans la galerie de souvenirs des hauts faits de notre chère République.

Et l’orientation exceptionnelle qu’il est en train de donner à la responsabilité gouvernementale qui est la sienne est sans doute la meilleure réponse qu’il pouvait servir à certains esprits critiques hostiles, à tort ou à raison, à sa nomination à la tête du très sensible ministère de l’Intérieur.

L’homme, est-il besoin de le rappeler ? Il est catalogué comme un esprit méthodique et créatif, qui sait trouver de remarquables inspirations dans des situations particulièrement critiques.

Quel discours tient-il à ses troupes pour les rendre aussi performantes dans des situations où souvent tous les ingrédients sont réunis pour que ça déborde et que ça saigne ?

De toute façon, même si nous ne sommes pas dans le secret des réunions très sécurisées de son ministère, il est facile de deviner que les nouveaux plans d’occupation du terrain des tensions ne relèvent point du hasard.

Ils procèdent d’une volonté farouche d’un perfectionniste hors pair décidé à donner un nouveau visage à la Police sénégalaise et une allure révolutionnaire aux actions qu’elle est appelée à poser quotidiennement.

L’homme, c’est connu, est un fervent mouride et possède d’étroites attaches consanguines avec la Capitale du mouridisme, notamment Serigne Saliou Mbacké, à qui il a fait allégeance. Cela peut sans doute servir, si besoin était, à expliquer la relation quasi sacrée que le très discret ministre de l’intérieur a avec le travail bien fait.

Toute proportion gardée, le " Macky" peut et doit compter pour demain sur ce garçon très sérieux, qui a la tête d’un crack dans l’art de gérer le maintien dans la Cité.





njaydakarposte@gmail.com