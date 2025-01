Appel 2025: le Président Bassirou Diomaye Faye promet l’entière disposition de l’État

Juste avant 18 heures, la délégation du Président Bassirou Diomaye Faye est arrivée à Cambérène, alors que les derniers préparatifs pour l’Appel de 2025 (30-31 janvier) battent leur plein. La mosquée, les allées du cimetière et toutes les artères respirent la propreté et sont prêtes à accueillir les festivités de cette 145e édition de l’Appel de Seydina Limamoulaye. Le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye est directement allé à la résidence du Khalife Serigne Mamadou Makhtar Thiaw Laye pour un entretien à huis clos avec le guide des Layènes. Il a ensuite rencontré le coordonnateur général de l’Appel, Seydina Issa Thiaw Laye. L’occasion pour le président de la République de souhaiter ses meilleurs vœux pour l’Appel et de réitérer son attachement aux différentes familles religieuses.



Il a par ailleurs tenu à rassurer la communauté layène de son « entière disposition, ainsi que celle des autorités, pour la bonne tenue » de l’Appel de Seydina Limamoulaye et des événements à venir.



« Je remercie Dieu de nous avoir permis d’assister à ce moment aussi important que cette visite dans cette famille religieuse. C’est un plaisir d’avoir pu rencontrer le Khalife Serigne Mamadou Makhtar Thiaw Laye. J’en avais exprimé l’intention depuis longtemps. Dieu a décidé que ce serait aujourd’hui, à la veille de cet événement hautement important. Ce que je peux dire, c’est que le Khalife est encore mieux que je ne l’espérais. C’est quelqu’un d’accessible, de généreux, qui n’a que de bonnes intentions pour ce pays, et qui a beaucoup de considération pour ma charge de Président », a-t-il déclaré.



Bassirou Diomaye Faye a ensuite poursuivi son discours en remerciant toutes les autorités coutumières et administratives, ainsi que la famille de Seydina Limamoulaye et son porte-parole.



« Je formule des prières pour le pays dans cet endroit sacré, et je sais que cette famille tient ce rôle d’intercesseur entre Dieu et le peuple », a-t-il ajouté. Le Président Faye dit en outre prier pour tous ceux qui ont des postes de responsabilité afin qu’ils se souviennent toujours qu’ils sont là et ne travaillent que pour le peuple. « Tous les efforts que l’on fait, dans nos responsabilités différenciées, contribueront à développer ce pays », a-t-il dot devant les autorités de la communauté layene.



« Que cet appel soit source de bonheur et de paix, en espérant y assister pendant de nombreuses années encore, dans la paix et la bonne santé. »



























































Le Soleil