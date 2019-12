Appels à la paix et à la réconciliation dans le monde pour le septième « urbi et orbi » du pape François

Le pape François a adressé son traditionnel message « urbi et orbi » (à la ville et au monde, en latin) à l’occasion de son septième Noël à la tête de l’Eglise, mercredi 25 décembre, au Vatican. Le souverain pontife, qui a fêté le 17 décembre ses 83 ans, a prononcé son discours à la mi-journée devant des milliers de fidèles massés sur la place Saint-Pierre. Il s’est livré à un vaste tour d’horizon des zones de conflits dans le monde.



François a évoqué « les nombreux enfants qui subissent la guerre et les conflits au Moyen-Orient et dans divers pays du monde ». Souhaitant tout particulièrement « le réconfort du bien-aimé peuple syrien qui ne voit pas encore la fin des hostilités qui ont déchiré le pays en cette décennie », le souverain pontife a espéré voir secouées « les consciences des hommes de bonne volonté ».





Il a appelé « les gouvernants et la communauté internationale à trouver des solutions qui garantissent la sécurité et la coexistence pacifique des peuples de la région », dont les souffrances doivent prendre fin.



L’Argentin a aussi eu une pensée de « soutien pour le peuple libanais, afin qu’il puisse sortir de la crise actuelle et redécouvre sa vocation d’être un messager de liberté et d’harmonieuse coexistence pour tous ». Il a aussi souligné que les habitants de Terre sainte « attendent des jours de paix, de sécurité », évoquant aussi « les tensions sociales » en Irak et la « grave crise humanitaire au Yémen ».





Evoquant le continent africain, où règnent « violences, calamités naturelles ou urgences sanitaires », le pape « a en outre voulu exprimer son réconfort » à tous ceux qui sont « persécutés à cause de leur foi religieuse, spécialement les missionnaires et les fidèles kidnappés ».



Il a dénoncé les agissements « des groupes extrémistes sur le continent africain, surtout au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria ». Le souverain pontife a aussi spécifiquement appelé à « la paix pour la population qui vit dans les régions orientales de la République démocratique du Congo, meurtrie par des conflits persistants ».





Lors de sa traditionnelle homélie de Noël, mardi soir, le pape avait célébré l’amour « inconditionnel » et « gratuit » face à la logique marchande, devant des milliers de fidèles. « Noël nous rappelle que Dieu continue d’aimer tout homme, même le pire », a souligné le chef des 1,3 milliard de catholiques dans le monde, lors de la messe dans basilique Saint-Pierre de Rome.



« N’attendons pas que notre prochain devienne bon pour lui faire du bien, que l’Eglise soit parfaite pour l’aimer, que les autres nous considèrent pour les servir. Commençons les premiers. »



Pour commémorer dans la tradition chrétienne la naissance de Jésus de Nazareth à Bethléem, le chef de l’église catholique s’est exprimé sous le baldaquin dessiné par le Bernin, où seul le souverain pontife est autorisé à célébrer la messe. Il a également demandé aux fidèles de ne pas oublier de « dire merci », notant que « c’est le meilleur moyen pour changer le monde ».