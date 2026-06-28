Arabie saoudite: quatorze morts dans le crash d'un hélicoptère du géant pétrolier Aramco

Quatorze Saoudiens sont morts, dimanche 28 juin, dans le crash d'un hélicoptère appartenant au géant saoudien pétrolier Saudi Aramco à Ras Tanura, dans l'est du royaume, a annoncé l'agence de presse officielle SPA citée par l'AFP. «Une source officielle du ministère de l'Énergie a annoncé que dimanche 28 juin 2026, à 6h, un hélicoptère appartenant à Saudi Aramco s'est écrasé à Ras Tanura. L'accident a coûté la vie aux 14 passagers, tous citoyens saoudiens», a indiqué SPA, précisant qu'une enquête était en cours pour déterminer les causes de la chute de l'appareil.