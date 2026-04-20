Arrestation d’un livreur à Grand Yoff pour enlèvement, viol et chantage sur une femme mariée

La police a mis fin au calvaire d’une femme mariée, victime de l’emprise d’un malfaiteur. Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a annoncé ce lundi 20 avril 2026 l’arrestation, survenue le 18 avril, d’un individu exerçant la profession de livreur, soupçonné d’une série d’infractions. Selon le communiqué, le mis en cause est poursuivi pour « enlèvement et séquestration, viol et chantage, menace à l’aide d’une arme blanche ».



D’après les enquêteurs, « le mis en cause avait d’abord instauré un climat de confiance en feignant une affection pour le jeune fils de la victime afin d’obtenir ses coordonnées ». Cette proximité lui a permis de nouer un contact direct avec la femme. En janvier 2026, « sous prétexte de la raccompagner, il l’a conduite de force dans une chambre à la Cité Millionnaire où il a commis un premier viol sous la contrainte ». Pour asseoir son plan, le suspect a ensuite usé de la terreur.





« Il a simulé une captation vidéo de l’acte, menaçant la victime de diffuser ces images à son époux et à sa famille », explique le communiqué. Ce chantage moral lui a permis d’imposer à sa victime « deux autres rapports non consentis ». « La victime présente aujourd’hui une grossesse évolutive de trois (03) mois, conséquence de ces agressions », ajoute le communiqué.



Le suspect, comme porté par une impunité grandissante, a alors « franchi un nouveau palier en interceptant la victime sous la menace d’une arme blanche pour l’enlever ». C’est à ce moment qu’un élément extérieur a fait basculer le cours des événements.



« L’intervention héroïque d’un vigile à la Cité Poste a permis de stopper l’agresseur », précise la police. S’ensuit une course-poursuite en tricycle. L’homme a percuté un poteau électrique, puis « avait pris la fuite à pied, abandonnant son engin ». Ce n’est que le 18 avril 2026, « grâce à une souricière », que les forces de l’ordre ont réussi à interpeller le suspect à la Cité Millionnaire. Le communiqué souligne que « malgré ses dénégations, les témoignages et les indices graves et concordants accablent le suspect ». L’individu a été placé en garde à vue, et l’enquête se poursuit pour établir l’ensemble des faits et identifier d’éventuelles autres victimes.











































Walf