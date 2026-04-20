Nommé Vice-président de PASTEF-Les Patriotes, Moustapha Njekk SARRÉ réagit !

C’est avec honneur et responsabilité que j’ai été nommé Vice-président de PASTEF-Les Patriotes, membre du Comité exécutif. À ce titre, je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Président du Parti, notre wasila en politique Ousmane Sonko, pour la confiance placée en ma modeste personne.

Cette nomination est un honneur et un engagement que je mesure pleinement, au service du Parti et des idéaux qu’il porte pour un Sénégal souverain, juste et prospère.

Je m’engage à travailler avec rigueur, loyauté et détermination aux côtés de l’ensemble de mes frères, pour la consolidation de notre projet politique et la réalisation des aspirations profonde du peuple sénégalais.

Servir le Sénégal, avec responsabilité et sens du devoir, restera le moteur de notre engagement politique.