Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

Téhéran promet une réponse rapide après la saisie par les États-Unis d'un navire battant pavillon iranien près du détroit d'Ormuz

Rédigé par Dakarposte le Lundi 20 Avril 2026 à 13:26 modifié le Lundi 20 Avril 2026 - 15:28

Les États-Unis ont déclaré que leur blocus naval des ports iraniens se poursuivrait malgré le cessez-le-feu en cours, ce qui a incité l'Iran à revenir sur sa décision de rouvrir le détroit d'Ormuz quelques heures seulement après l'avoir déclaré ouvert au trafic maritime, et à tirer sur les navires qui tentent de le traverser.


Téhéran promet une réponse rapide après la saisie par les États-Unis d'un navire battant pavillon iranien près du détroit d'Ormuz
Les États-Unis ont déclaré avoir attaqué et saisi un cargo battant pavillon iranien qui, selon Washington, aurait tenté d'échapper à leur blocus naval près du détroit d'Ormuz dimanche. Le commandement militaire conjoint de Téhéran a promis de riposter, remettant en question le sort d'un cessez-le-feu fragile à quelques jours de son expiration.

Le navire était le premier à être intercepté par la marine américaine depuis qu'elle a commencé à bloquer les ports iraniens la semaine dernière, en réponse à la fermeture par Téhéran de la voie navigable stratégique depuis que la guerre israélo-américaine contre le pays a éclaté le 28 février.

L'Iran a qualifié l'arraisonnement armé du cargo de violation de la trêve fragile et d'acte de piraterie.

Sur les réseaux sociaux, Donald Trump a déclaré qu'un destroyer à missiles guidés de la marine américaine avait averti le Touska, navire battant pavillon iranien, de s'arrêter, puis l'avait "stoppé net en faisant exploser un trou dans la salle des machines".

Les marines américains avaient la garde du navire sanctionné par les États-Unis et "voyaient ce qu'il y avait à bord". On ne sait pas s'il y a eu des blessés. Le commandement central américain, qui n'a pas répondu aux questions, a déclaré que le destroyer avait émis "des avertissements répétés sur une période de six heures".

Cet événement a de nouveau fait grimper en flèche les prix du pétrole, aggravant une crise mondiale des prix de l'énergie déjà désastreuse, l'une des pires depuis des décennies. Le baril de Brent, l'étalon international, s'est ouvert à 95 dollars au début de la journée de lundi, une hausse par rapport à son prix qui oscillait entre 91 et 92 dollars pendant la majeure partie du cessez-le-feu.

Cette décision a renforcé l'incertitude quant au sort de la guerre, dont le président américain Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises ces derniers jours qu'elle était "proche de la fin", mais qui remet désormais en question sa précédente déclaration sur de nouveaux pourparlers avec l'Iran au Pakistan.

Washington a déclaré qu'il déployait une équipe de négociation, présidée par le vice-président JD Vance, à Islamabad pour entamer une deuxième série de pourparlers avec Téhéran visant à combler les lacunes et à parvenir à un accord global pour mettre fin aux hostilités. La délégation doit toucher le sol pakistanais lundi.



Aucun responsable iranien n'a commenté directement l'annonce de Trump concernant les pourparlers. Toutefois, les médias d'État iraniens, sans citer personne d'autre que des sources anonymes, ont publié de brèves informations suggérant que les pourparlers n'auraient pas lieu.

Quelques minutes après l'annonce de la saisie du navire, les médias d'État iraniens ont fait état de la conversation téléphonique du président Massoud Pezeshkian avec le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif plus tôt dans la journée de dimanche.

Les actions des États-Unis, y compris l'intimidation et le comportement déraisonnable, ont conduit à une suspicion accrue que Washington répétera les schémas précédents et "trahira la diplomatie", selon les rapports qui citent Pezeshkian.

Deux tentatives précédentes de pourparlers, en juin dernier et au début de cette année, ont été interrompues par des attaques israéliennes et américaines.



Lors d'un autre appel téléphonique, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré à son homologue pakistanais, Ishaq Dar, que les récentes actions, rhétoriques et contradictions des États-Unis étaient le signe de "mauvaises intentions et d'un manque de sérieux dans la diplomatie", a indiqué la chaîne de télévision publique iranienne.




Le Pakistan n'a pas confirmé la tenue d'un second cycle de négociations, mais les autorités ont commencé à renforcer la sécurité à Islamabad. Un responsable régional impliqué dans ces efforts a déclaré que les médiateurs mettaient la dernière main aux préparatifs et que des équipes de sécurité américaines étaient sur le terrain.

Samedi, l'Iran a déclaré avoir reçu de nouvelles propositions de la part des États-Unis. Le principal négociateur iranien, Mohammed Bagher Qalibaf, président du Parlement, a déclaré qu'il n'y aurait pas de recul dans le domaine de la diplomatie, mais il a reconnu qu'un large fossé subsistait entre les deux parties.

Il n'était pas clair si l'une ou l'autre des parties avait changé de position sur les questions qui ont fait dérailler le dernier cycle de négociations, notamment le programme d'enrichissement nucléaire de l'Iran, ses mandataires régionaux et le détroit d'Ormuz.



Le président américain dans son annonce sur les négociations a réitéré ses menaces contre les infrastructures iraniennes, qui ont suscité de nombreuses critiques et des mises en garde contre des crimes de guerre. Si l'Iran n'accepte pas l'accord proposé par les États-Unis, "les États-Unis vont mettre hors service toutes les centrales électriques et tous les ponts en Iran", a écrit le locataire de la Maison-Blanche.

L'Iran a prévenu lundi qu'il pourrait continuer à faire souffrir l'économie mondiale, car les navires ne peuvent toujours pas traverser le détroit, des centaines d'entre eux attendant à chaque extrémité d'être autorisés à le faire.

La sécurité du détroit n'est pas gratuite et "le choix est clair : soit un marché pétrolier libre pour tous, soit le risque de coûts importants pour tous", a déclaré Mohammad Reza Aref, premier vice-président de l'Iran, dans un message publié sur les médias sociaux, appelant à une cessation durable des pressions militaires et économiques sur Téhéran.

Environ un cinquième du commerce mondial de pétrole passe normalement par le détroit, ainsi que des fournitures essentielles d'engrais pour les agriculteurs du monde entier, de gaz naturel et de fournitures humanitaires pour les régions qui en ont le plus besoin, comme l'Afghanistan et le Soudan.

Téhéran promet une réponse rapide après la saisie par les États-Unis d'un navire battant pavillon iranien près du détroit d'Ormuz

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

Après l'épreuve de la maladie et l'annulation de concerts, Salif Keïta retrouve la forme !

Après l'épreuve de la maladie et l'annulation de concerts, Salif Keïta retrouve la forme !

Mali - Mariama Ba Lagaré et Abou Sy : La Séparation qui fait du bruit !

Mali - Mariama Ba Lagaré et Abou Sy : La Séparation qui fait du bruit !

Diomaye Faye à Ndiaganiao : La maison familiale prise d'assaut par une foule immense

Diomaye Faye à Ndiaganiao : La maison familiale prise d'assaut par une foule immense

5 avril 2024-5 avril 2026- Hommage à Mohamed Dione- Adieu Grand Frère ! (Par Mamadou NDIAYE)

5 avril 2024-5 avril 2026- Hommage à Mohamed Dione- Adieu Grand Frère ! (Par Mamadou NDIAYE)

Aussitôt arrivé à Dakar, "Délégué" Amar cueilli à l'AIBD

Aussitôt arrivé à Dakar, "Délégué" Amar cueilli à l'AIBD

L'identité du journaliste de Kewoulo révélée- Pape Tall, cravaté par la gendarmerie est le... "partenaire" de Kadior Cissé de la 7TV !

L'identité du journaliste de Kewoulo révélée- Pape Tall, cravaté par la gendarmerie est le... "partenaire" de Kadior Cissé de la 7TV !

« Fonds Rose »- Sokhna Aïda Diallo appuie la DER avec une enveloppe de 5 millions francs cfa et promet de leur verser encore …1 million chaque deux mois

« Fonds Rose »- Sokhna Aïda Diallo appuie la DER avec une enveloppe de 5 millions francs cfa et promet de leur verser encore …1 million chaque deux mois

𝐇𝐎𝐌𝐌𝐀𝐆𝐄 𝐀̀ 𝐂𝐇𝐄́𝐑𝐈𝐅 𝐁𝐄𝐔𝐇 𝐌𝐀𝐊𝐅𝐎𝐔 — 𝐔𝐍𝐄 𝐋𝐔𝐌𝐈𝐄̀𝐑𝐄 𝐐𝐔𝐈 𝐒’𝐄́𝐓𝐄𝐈𝐍𝐓, 𝐔𝐍 𝐇𝐄́𝐑𝐈𝐓𝐀𝐆𝐄 𝐐𝐔𝐈 𝐃𝐄𝐌𝐄𝐔𝐑𝐄

𝐇𝐎𝐌𝐌𝐀𝐆𝐄 𝐀̀ 𝐂𝐇𝐄́𝐑𝐈𝐅 𝐁𝐄𝐔𝐇 𝐌𝐀𝐊𝐅𝐎𝐔 — 𝐔𝐍𝐄 𝐋𝐔𝐌𝐈𝐄̀𝐑𝐄 𝐐𝐔𝐈 𝐒’𝐄́𝐓𝐄𝐈𝐍𝐓, 𝐔𝐍 𝐇𝐄́𝐑𝐈𝐓𝐀𝐆𝐄 𝐐𝐔𝐈 𝐃𝐄𝐌𝐄𝐔𝐑𝐄

La CAF retire le trophée au Sénégal : La surprenante réaction de la Fédération marocaine de football

La CAF retire le trophée au Sénégal : La surprenante réaction de la Fédération marocaine de football

"Guerre froide" politique entre les deux têtes de l'exécutif- La surprenante réaction d'Ousmane Sonko: "Le rouleau est en marche !"

"Guerre froide" politique entre les deux têtes de l'exécutif- La surprenante réaction d'Ousmane Sonko: "Le rouleau est en marche !"

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747