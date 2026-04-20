Téhéran promet une réponse rapide après la saisie par les États-Unis d'un navire battant pavillon iranien près du détroit d'Ormuz

Les États-Unis ont déclaré avoir attaqué et saisi un cargo battant pavillon iranien qui, selon Washington, aurait tenté d'échapper à leur blocus naval près du détroit d'Ormuz dimanche. Le commandement militaire conjoint de Téhéran a promis de riposter, remettant en question le sort d'un cessez-le-feu fragile à quelques jours de son expiration.



Le navire était le premier à être intercepté par la marine américaine depuis qu'elle a commencé à bloquer les ports iraniens la semaine dernière, en réponse à la fermeture par Téhéran de la voie navigable stratégique depuis que la guerre israélo-américaine contre le pays a éclaté le 28 février.



L'Iran a qualifié l'arraisonnement armé du cargo de violation de la trêve fragile et d'acte de piraterie.



Sur les réseaux sociaux, Donald Trump a déclaré qu'un destroyer à missiles guidés de la marine américaine avait averti le Touska, navire battant pavillon iranien, de s'arrêter, puis l'avait "stoppé net en faisant exploser un trou dans la salle des machines".



Les marines américains avaient la garde du navire sanctionné par les États-Unis et "voyaient ce qu'il y avait à bord". On ne sait pas s'il y a eu des blessés. Le commandement central américain, qui n'a pas répondu aux questions, a déclaré que le destroyer avait émis "des avertissements répétés sur une période de six heures".



Cet événement a de nouveau fait grimper en flèche les prix du pétrole, aggravant une crise mondiale des prix de l'énergie déjà désastreuse, l'une des pires depuis des décennies. Le baril de Brent, l'étalon international, s'est ouvert à 95 dollars au début de la journée de lundi, une hausse par rapport à son prix qui oscillait entre 91 et 92 dollars pendant la majeure partie du cessez-le-feu.



Cette décision a renforcé l'incertitude quant au sort de la guerre, dont le président américain Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises ces derniers jours qu'elle était "proche de la fin", mais qui remet désormais en question sa précédente déclaration sur de nouveaux pourparlers avec l'Iran au Pakistan.



Washington a déclaré qu'il déployait une équipe de négociation, présidée par le vice-président JD Vance, à Islamabad pour entamer une deuxième série de pourparlers avec Téhéran visant à combler les lacunes et à parvenir à un accord global pour mettre fin aux hostilités. La délégation doit toucher le sol pakistanais lundi.







Aucun responsable iranien n'a commenté directement l'annonce de Trump concernant les pourparlers. Toutefois, les médias d'État iraniens, sans citer personne d'autre que des sources anonymes, ont publié de brèves informations suggérant que les pourparlers n'auraient pas lieu.



Quelques minutes après l'annonce de la saisie du navire, les médias d'État iraniens ont fait état de la conversation téléphonique du président Massoud Pezeshkian avec le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif plus tôt dans la journée de dimanche.



Les actions des États-Unis, y compris l'intimidation et le comportement déraisonnable, ont conduit à une suspicion accrue que Washington répétera les schémas précédents et "trahira la diplomatie", selon les rapports qui citent Pezeshkian.



Deux tentatives précédentes de pourparlers, en juin dernier et au début de cette année, ont été interrompues par des attaques israéliennes et américaines.







Lors d'un autre appel téléphonique, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré à son homologue pakistanais, Ishaq Dar, que les récentes actions, rhétoriques et contradictions des États-Unis étaient le signe de "mauvaises intentions et d'un manque de sérieux dans la diplomatie", a indiqué la chaîne de télévision publique iranienne.









Le Pakistan n'a pas confirmé la tenue d'un second cycle de négociations, mais les autorités ont commencé à renforcer la sécurité à Islamabad. Un responsable régional impliqué dans ces efforts a déclaré que les médiateurs mettaient la dernière main aux préparatifs et que des équipes de sécurité américaines étaient sur le terrain.



Samedi, l'Iran a déclaré avoir reçu de nouvelles propositions de la part des États-Unis. Le principal négociateur iranien, Mohammed Bagher Qalibaf, président du Parlement, a déclaré qu'il n'y aurait pas de recul dans le domaine de la diplomatie, mais il a reconnu qu'un large fossé subsistait entre les deux parties.



Il n'était pas clair si l'une ou l'autre des parties avait changé de position sur les questions qui ont fait dérailler le dernier cycle de négociations, notamment le programme d'enrichissement nucléaire de l'Iran, ses mandataires régionaux et le détroit d'Ormuz.







Le président américain dans son annonce sur les négociations a réitéré ses menaces contre les infrastructures iraniennes, qui ont suscité de nombreuses critiques et des mises en garde contre des crimes de guerre. Si l'Iran n'accepte pas l'accord proposé par les États-Unis, "les États-Unis vont mettre hors service toutes les centrales électriques et tous les ponts en Iran", a écrit le locataire de la Maison-Blanche.



L'Iran a prévenu lundi qu'il pourrait continuer à faire souffrir l'économie mondiale, car les navires ne peuvent toujours pas traverser le détroit, des centaines d'entre eux attendant à chaque extrémité d'être autorisés à le faire.



La sécurité du détroit n'est pas gratuite et "le choix est clair : soit un marché pétrolier libre pour tous, soit le risque de coûts importants pour tous", a déclaré Mohammad Reza Aref, premier vice-président de l'Iran, dans un message publié sur les médias sociaux, appelant à une cessation durable des pressions militaires et économiques sur Téhéran.



Environ un cinquième du commerce mondial de pétrole passe normalement par le détroit, ainsi que des fournitures essentielles d'engrais pour les agriculteurs du monde entier, de gaz naturel et de fournitures humanitaires pour les régions qui en ont le plus besoin, comme l'Afghanistan et le Soudan.

