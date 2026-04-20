Cité Mtoa : Une gendarme dégaine et ouvre le feu sur deux agresseurs et fait échouer une attaque armée à l’aube

Dans une nuit qui aurait pu virer au drame, la Cité Mtoa a été le théâtre d’une scène aussi tendue que spectaculaire. Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, une gendarme a fait usage de son arme de service pour repousser une tentative d’agression armée visant sa propre personne et ses proches.



Les faits se sont déroulés dans la nuit du samedi au dimanche, aux environs de 5 heures du matin. La victime, identifiée sous les initiales A. J.S., en service à la Légion Quartier Général de Dakar, rentrait d’une manifestation culturelle en compagnie de ses sœurs. Arrivées à la Cité Mtoa, elles sont brusquement prises pour cible par deux individus circulant à moto, une Beverly, et lourdement armés.



D’après le récit livré par la gendarme et repris par Libération, les deux assaillants étaient munis de couteaux ainsi que d’une arme à feu de fabrication artisanale. Leur objectif : dépouiller leurs victimes. Face à la menace imminente, la gendarme réagit avec sang-froid. Elle dégaine son pistolet automatique et effectue un premier tir de sommation en l’air, espérant dissuader les agresseurs.



Mais contre toute attente, les malfaiteurs persistent. Pire, ils mettent en doute sa détermination à faire feu. L’un d’eux braque alors son arme artisanale en sa direction, franchissant un seuil critique. C’est à cet instant que la situation bascule.



Estimant sa vie et celle de ses sœurs en danger immédiat, la gendarme ouvre le feu une seconde fois. Le tir atteint l’un des assaillants, identifié comme Mohamed Ndiaye, âgé de 28 ans, touché au flanc droit du bas-ventre. Malgré la gravité de la blessure, il est retrouvé conscient. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il est d’abord évacué à l’hôpital Youssou Mbargane de Rufisque avant d’être transféré à l’hôpital de Pikine sur réquisition.



Son complice, nommé Moustapha, parvient quant à lui à prendre la fuite dans la confusion. Toutefois, les forces de l’ordre ont rapidement identifié son domicile et ont lancé une traque pour procéder à son interpellation.



Sur les lieux, la moto utilisée par les agresseurs a été abandonnée. Elle a été saisie et consignée dans le cadre de l’enquête en cours.









































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