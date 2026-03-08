Arrestations d’Ouzin Keita et Cie- Un caméraman d’une télé de la place, un gay, venu de Kaolack, reconnaissant son penchant, parmi la clique en garde à vue à la DIC

Dakarposte, qui a ébruité hier l’arrestation du chanteur Ouzin Keita et CIE, en sait un peu plus.

Parmi ceux qui sont cravatés, par les limiers de la Division des Investigations Criminelles dans un appartement Dakarois, figure un caméraman d’une chaine de télé de la place.

Dans la foulée, nous tenons de sources, au parfum de cette affaire, qui polarise toutes les attentions, créant des débats passionnés notamment sur les réseaux sociaux, qu’un individu, venu expressément de Kaolack pour participer à la « Trap », a finalement reconnu son penchant gay.

Aussi, un Gambien est au nombre des 14 personnes privées de liberté.

Le groupe, tombé dans la nasse des policiers de la DIC, soupçonné de pratiques homos et d’usage de drogue appelé « volet », est en garde à vue.

Aux dernières nouvelles, Ouzin Keita et CIE, soupçonnées d'homosexualité seront soumis à des examens pour des suspicions de transmission du VIH.

En attendant d’y revenir amplement, nos radars fureteurs ont appris que leur "matos" a été saisi, c'est à dire des lubrifiants, préservatifs, entre autres, notamment comprimés ecstasy appelés "volet" .

L’enquête entamée par la Division des Investigations Criminelles élucidera, à n’en point douter, cette nébuleuse notamment leurs ramifications grâce à l’exploitation de leurs téléphones.



Affaire à suivre…

