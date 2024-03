Arrêt sur image- Le Président Mbagnick Diop aux lieux saints de l'Islam pour la Oumra !

Pour ceux qui l'ignorent, dans l'Islam, la Omra est un acte d'adoration d'Allah SWT. C'est un acte de Sunna et peut être accompli à tout moment de l'année. Aussi appelée le " pèlerinage mineur ", la Omra apporte de grandes récompenses aux adeptes de l'islam.



Chaque année, des millions de musulmans se rassemblent devant la Sainte Kaaba pour accomplir le rituel sacré qui les rapproche du Tout-Puissant, purifie leur âme et rafraîchit leur sens du but.



Sur l'image capturée par la rédaction de dakarposte, le patron du Groupe Promo Consulting, société éditrice de "Rewmi" entre autres, tenant son chapelet, effectue son petit pèlerinage.



Il nous revient de ses plus proches collaborateurs que le sympathique Mbagnick Diop dit "Souche" séjourne depuis plus de trois semaines aux lieux saints de la Mecque.



Pour rappel, Oumra est un mot arabe qui signifie littéralement "visiter un lieu peuplé". Le pèlerinage mineur est une sunna bien-aimée qui donne à chacun la possibilité de rafraîchir sa foi, de prier pour ses besoins et de demander le pardon d'Allah SWT. Le Prophète Seydouna Mohamed (PSL) a conseillé aux musulmans d'accomplir la Omra au moins une fois dans leur vie.





Que la Oumra du Président Mbagnick Diop soit acceptée agrémentée de bénédictions divines. Amine !