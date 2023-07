Arrêt sur image- Le "batré" de Me Nafissatou Diop Cissé chez Badiène Sokhna Faye

Rédigé par Dakarposte le Samedi 15 Juillet 2023 à 14:23

Sur cette image, on identifie entre mille la sublime veuve du regretté capitaine d'industries Pape Aly Guèye (Badiène Sokhna). Mais, on reconnait en tenue rouge avec lunettes de vue rondes Cosmopolitan, l'illustre notaire. Dakarposte a appris que Me Nafissatou Diop Cissé était au nombre des invitées de marque à l'occasion du mariage des deux filles de Mbakiyou Faye.

Ses louanges chantées, la maman de Bouchra Sané a dépensé sans compter... Normal, serait-on tenté de dire !