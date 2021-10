Arrêté à Pakour, Guy Marius Sagna transféré à la Dic

Arrêté, ce samedi 2 octobre à la suite d’une manifestation interdite à Pakour par les gendarmes de Koukané, l’activiste Guy Marius Sagna serait transféré sur Dakar, à la Division des Investigations Criminelles (Dic).



Revenant sur les faits, son avocat, Me Khoureyssi Ba avait expliqué :



Trois habitants de Pakour ont été interpellés et conduits à la brigade de gendarmerie de la localité. Sada Baldé âgé de 70 ans, Alpha Baldé et Souleymane Sow ont accueilli depuis ce matin la délégation du Secrétariat Exécutif National du FRAPP venue de Dakar pour soutenir le concert de dénonciations de la grave spoliation foncière dont sont victimes les populations de Pakour, dépossédées de 1000 ha de terre qui ont été gracieusement attribués à un privé. ».



Toutefois, avait révélé l’avocat, «Il ressort des informations que j'ai pu glaner suite à une conversation avec le Commandant Faye de la brigade de Koukané que sur "ordre de la hiérarchie, Guy Marius a été confié à la Police des frontières de Vélingara. Mais que ses camarades, ayant été entendus sur procès-verbal au sujet des motivations du courrier déposé, étaient autorisés à rentrer. » Ce matin, l’on nous apprend que l’activiste est déjà dans les locaux de la Dic.



















seneweb