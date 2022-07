Arrêté pour vol: Ibrahima Sy, vendeur de téléphone vole 9 millions de FCfa

Ibrahima Sy attendait que les lieux soient vidés de ses habitants pour s’y introduire en effraction afin de soustraire des objets de valeur et disparaître. Il a utilisé ce même mode opératoire pour s’introduire au domicile de Chadi Hage Ali, sis sur l’avenue Lamine Gueye × Carnot.



Âgé de 42 ans et demeurant à la Médina, Ibrahima Sy, accompagné de son acolyte du nom de Iboulaye Sarr, a profité de l’absence du maître des lieux pour s’introduire dans l’appartement du plaignant. Sur place, les deux cambrioleurs soustraient la somme de 9 millions de FCfa et des montres soigneusement gardés dans un coffre-fort. Constatant le vol, Chadi Hage Ali porte plainte contre X.



Durant l’enquête, les policiers-enquêteurs exploitent les images de la vidéo-surveillance. Ils y voient les deux voleurs. Ce qui conduit à l’arrestation de Ibrahima Sy. Interrogé, il a tenté de se dédouaner, dans un premier temps, avant d’avouer son forfait commis en compagnie Iboulaye Sarr.



Ibrahima Sy explique avoir dépensé l’argent en achetant un véhicule, un téléphone et un boubou pour la tabaski. Les policiers ont ainsi, confisqué tous ses biens acquis avec l’argent du vol.



L’enquête se poursuit en vue de l’interpellation de Iboulaye Sarr qui a pris la fuite dès l’arrestation de son acolyte.