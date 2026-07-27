Arrêtés dans les locaux de Feeñal Digital, "Lamignou Darou", "Oustaz Thieb" et "Ndiaye Touba", miltants de Pastef , entendus par la DSC

Les locaux de la structure Feeñal Digital ont été le théâtre, il y a quelques heures, d’un coup d'éclat judiciaire orchestré par la Division spéciale de la cybercriminalité.

Agissant, nous revient-il, sur autosaisine du procureur de la République, les limiers de cette unité d'élite de la police judiciaire ont procédé à l'interpellation de trois figures connues pour leur ferveur militante au sein du parti Pastef : Lamignou Darou, Oustaz Thieb et Ndiaye Touba.



L'opération, menée avec la précision quasi chirurgicale qui caractérise les mouvements de la police judiciaire, a surpris les intéressés au cœur même de leur environnement de travail.



Selon les premières indiscrétions glanées par les observateurs avisés de la scène médiatique dakaroise, le trio a été immédiatement transféré dans les bureaux de la cybersécurité.



À l'heure où nous mettons sous presse, les trois hommes font face au feu roulant des questions des enquêteurs.

Cette audition, menée selon un protocole strict et serré, vise à faire la lumière sur les griefs qui ont motivé la prompte réaction du parquet.



Les contours précis de cette affaire demeurent pour l'instant nimbés de mystère, mais l'évolution des interrogatoires devrait rapidement en dessiner les premiers reliefs.



Une affaire d’envergure qui place à nouveau l’activisme numérique sous le microscope de la justice.



Affaire à suivre.

