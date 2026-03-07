Arrêtés en pleine consommation de "volet", Ouzin Keita et plus plus d'une dizaine de présumés homosexuels, surpris dans un appartement aux Almadies

Dakarposte a appris de bonnes sources que le chanteur Ouzin Keita, célèbre pour son style excentrique, ses prestations scéniques énergiques et son humour souvent viral, a été cravaté.



Nous avons pu glaner qu'il n'est pas le seul à tomber dans la nasse de Dame Justice. Plusieurs individus (14 personnes dont un Gambien, nous revient-il), présumés gays, sont, au moment où ces lignes sont écrites entre quatre murs.



Des informations fiables en notre possession, il ressort qu' Ouzin et sa clique s'étaient retranchés hier dans un appartement sis aux Almadies. Ils ont été surpris en pleine consommation d'ectasy souvent désignée sous le nom de « Souss » au Sénégal. Soit dit en passant, il s'agit d' un type de drogue, qui fait l'objet d'une surveillance accrue de la part des autorités judiciaires.



En attendant de revenir sur le "cas Ouzin", nos radars fureteurs ont appris que leur "matos" a été saisi, c'est à dire des lubrifiants, préservatifs, entre autres, notamment comprimés ecstasy appelés "volet" .



Affaire à suivre...