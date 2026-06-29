Assemblée : les gendarmes font irruption dans l’hémicycle pour évacuer le député Abdou MBOW

La séance plénière de ce lundi 29 juin 2026, consacrée à l’examen de la proposition de loi n°17/2026 portant révision de la Constitution, a été le théâtre d’un incident spectaculaire qui a électrisé l’atmosphère déjà tendue de l’hémicycle. Alors que les débats s’ouvraient, le député Abdou MBOW, qui siège au sein du groupe Takku Wallu à l’Assemblée nationale, a créé une vive polémique en s’invitant au pupitre avant même le lancement formel des discussions. Le parlementaire a tenté de prendre la parole sans l’autorisation du Président de séance. Une initiative qui a été immédiatement contestée par le président de l’Assemblée nationale, Ousmane SONKO.



Refusant de regagner son siège comme l’y invitait le président de séance, Abdou MBOW a estimé être en droit de s’exprimer, provoquant un face-à-face tendu avec le présidium. Devant ce blocage, des députés de PASTEF ont pris l’initiative de le sortir de la salle. S’en est suivi un tohu-bohu indescriptible dans l’hémicycle. Ousmane SONKO a ordonné, dans un premier temps, de couper son micro. Puis, s’adressant directement au député contestataire, il a lancé un ultimatum. «Quittez le présidium ou je vous fais quitter», lance-t-il. Alors que le député Abdou MBOW persistait dans son refus de se conformer à l’injonction du président, la situation a dégénéré. Le président de séance a alors donné instruction aux forces de l’ordre d’intervenir. Quelques instants plus tard, un détachement de gendarmes fait son entrée dans l’enceinte de l’hémicycle. Les militaires se sont dirigés vers le député pour l’extraire de force de la salle des débats.































































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