Assemblée nationale : 21 lois adoptées et 468 questions écrites adressées au gouvernement

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a dressé un bilan positif de la session ordinaire 2024-2025, qu’il a jugée « particulièrement intense ».



En effet, la 15ᵉ législature, installée le 2 décembre 2024, a adopté 21 lois, adressé 468 questions écrites et organisé deux séances de questions d’actualité au gouvernement. Le taux moyen de participation a atteint 85 % en commission et 74 % en séance plénière. Parmi les textes les plus marquants figurent la loi sur la gouvernance publique ; la loi sur la protection sociale ; la loi créant l’Ofnac ; la loi sur la déclaration de patrimoine ; le statut de protection des lanceurs d’alerte et la loi sur l’accès à l’information publique. Ces réformes traduisent, selon M. Ndiaye, un engagement collectif à lutter contre la corruption, à renforcer la transparence et à promouvoir une gouvernance équitable et responsable.







































































Le Soleil