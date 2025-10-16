L’ASSEMBLÉE NATIONALE RENOUVELLE SON BUREAU ET OUVRE UNE NOUVELLE ANNÉE PARLEMENTAIRE SOUS LE SIGNE DES RÉFORMES

L’Assemblée nationale a ouvert, ce mercredi 15 octobre 2025, sa session ordinaire unique consacrée à l’année parlementaire 2025-2026. Présidée par M. El Malick Ndiaye, cette séance solennelle a été marquée par le renouvellement du Bureau et la présentation des priorités législatives des prochains mois.



Le nouveau Bureau, désormais réaménagé autour de huit vice-présidents, reflète une composition pluraliste avec l’entrée de la coalition Takku Wallu. La nouvelle équipe comprend : Ismaëla Diallo (1er vice-président), Rocky Ndiaye (2e), Cheikh Thioro Mbacké (3e), Mbéne Faye (4e), Samba Dang (5e), Oulimata Sidibé (6e), Mouhamed Sall (7e) et Racky Diallo (8e, Takku Wallu).

Côté finances, Aïcha Touré est reconduite comme premier questeur et Alphonse Sambou nommé deuxième questeur, chargés de superviser la gestion budgétaire et administrative de l’institution.



Profitant de cette ouverture, El Malick Ndiaye a dressé le bilan des activités de la 15ᵉ législature : 21 lois adoptées, 468 questions écrites adressées au Gouvernement et deux sessions extraordinaires tenues. Des chiffres qui traduisent, selon lui, « la vitalité du contrôle parlementaire et l’engagement constant des députés à accompagner les politiques publiques ».



Le président de l’Assemblée a également mis en avant les réformes structurelles engagées : un nouveau règlement intérieur, la digitalisation des procédures parlementaires et la création d’un organe interne de contrôle des marchés publics. Ces initiatives visent à renforcer la transparence, améliorer l’efficacité législative et consolider la gouvernance interne.



Alors que débute le marathon budgétaire pour l’examen du projet de loi de finances 2026, El Malick Ndiaye a appelé les députés à « maintenir le cap de la rigueur et de l’assiduité », rappelant que « l’Assemblée nationale reste un pilier essentiel de la démocratie sénégalaise ».



Enfin, il a salué la diplomatie parlementaire menée ces dernières années, qui contribue selon lui « au rayonnement du Sénégal et à la promotion du dialogue entre les peuples ». Il a réaffirmé l’engagement de la 15ᵉ législature à inscrire ses travaux dans la vision Sénégal 2050, portée par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, pour un Sénégal « juste, équitable et souverain ».







































































Rts