FINANCEMENT PUBLIC : OUSMANE SONKO POSE LES BASES D’UNE NOUVELLE DOCTRINE ÉCONOMIQUE

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté, ce mercredi en Conseil des ministres, une nouvelle doctrine de financement des politiques publiques, décrite comme un levier central de la transformation économique du Sénégal.



Au cœur de cette nouvelle stratégie, le Premier ministre a mis en avant la réussite de l’Appel public à l’épargne (APÉ), qui a permis de lever 450 milliards de francs CFA, soit 150 milliards de plus que les prévisions initiales.



Ce résultat, selon lui, démontre une confiance renouvelée de la population, de la diaspora et des investisseurs régionaux envers la politique économique du gouvernement. Il salue également une meilleure gestion des finances publiques.



Cap sur un financement endogène et structuré



Dans le cadre de la préparation de la Loi de finances initiale 2026, Ousmane Sonko a détaillé plusieurs axes prioritaires : renforcer les synergies entre l’Ape et les autres outils financiers existants, hiérarchiser les projets structurants, en mettant l’accent sur le financement à partir des ressources nationales et l’institutionnaliser l’APE comme un instrument régulier de mobilisation de l’épargne intérieure.



Ces mesures visent à réduire la dépendance aux financements extérieurs, souvent ralentis par des procédures complexes ou soumis à des facteurs exogènes.



La nouvelle doctrine s’accompagne d’une refondation de la gouvernance publique en matière d’investissement. Le gouvernement entend désormais fonder son action sur : une discipline budgétaire plus rigoureuse, une maturité technique et financière accrue des projets à financer, une responsabilisation renforcée des ministères, à travers des contrats de performance, une mobilisation significative du secteur privé national.



Une vision alignée sur l’horizon 2050



Pour le Premier ministre, cette orientation marque un tournant décisif vers la construction d’une économie souveraine, résiliente et durable. Elle s’inscrit pleinement dans le cadre de la Vision Sénégal 2050, ambition stratégique du gouvernement pour faire du pays une puissance économique stable et autonome à moyen et long termes.































































Rts