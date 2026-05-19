Assemblée nationale : Ousmane Sonko face aux députés ce vendredi

Le Premier ministre Ousmane Sonko est attendu à l’hémicycle ce vendredi 22 mai 2026. Le chef du gouvernement fera face aux parlementaires dans le cadre de la session dédiée aux questions d’actualité au Gouvernement.

Cette séance de questions-réponses s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale et permettra aux députés d'interpeller directement le Premier ministre sur les grands dossiers de l'heure.









































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