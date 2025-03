Atteint d'une tumeur, le rappeur "Guin Thieuss" finalement rappelé à Dieu

Selon des informations de dakarposte, le rappeur reconverti promoteur culturel et ex animateur de la Rts, " Guin Thieuss", souffrant depuis plusieurs années, a finalement tiré sa révérence.



Etabli entre les Etats Unis, le Canada et l'Angleterre, Mamadou Kamite ( à l'état civil) déroulait depuis quelques années ses activités à travers le monde.



Sur cette apparition via son compte Tik Tok (publiée ci dessous), l'artiste revenait sur les causes de sa longue absence.



Il révèlait être en rémission d'une tumeur.



Connu pour son franc-parler, l'artiste avait reçu un soutien inconditionnel des Sénégalais qui lui souhaitent une bonne remise en forme. Malheureusement, il a rendu l'âme.



Qu'Allah lui accorde le paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique.



































Dakarposte.com avec seneweb