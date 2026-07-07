Attentats à la bombe près de l'hôtel d'Emmanuel Macron en Syrie... Le Président « sain et sauf », assure l'Elysée

Deux explosions ont été entendues mardi matin à Damas par des journalistes de l’AFP. Elles se sont produites alors que le président français Emmanuel Macron effectue la première visite d’un dirigeant d’une puissance occidentale en Syrie depuis l’arrivée au pouvoir d’une coalition islamiste. Le président est sain est sauf et sa visite se poursuit, a réagi l’Elysée.

Le ministère a dit avoir recensé « 18 blessés dont quatre agents de police » à la suite de deux explosions causées par « deux bombes artisanales, la première placée à l'intérieur d'une voiture garée en bord de route, et la seconde dans une benne à ordures ». Des témoins ont vu de la fumée s’élevant du quartier, alors que le dirigeant avait quitté l’hôtel Four Seasons et était arrivé au palais présidentiel pour un entretien avec son homologue Ahmad al-Chareh. Des ambulances, sirènes hurlantes, se sont dirigées vers les lieux alors que les forces de sécurité ont bloqué plusieurs issues menant au secteur.

Un attentat jeudi



Emmanuel Macron est arrivé lundi soir en Syrie, la première visite d’un dirigeant d’une puissance occidentale dans le pays depuis l’arrivée au pouvoir d’une coalition islamiste. Sa visite est intervenue alors que dix personnes ont été tuées jeudi dans un attentat à la bombe contre un café du centre de Damas.



Lundi soir, Emmanuel Macron avait dîné avec le président syrien dans un restaurant du centre de Damas avant de se rendre avec lui à la célèbre mosquée des Omeyyades au cœur de la ville.