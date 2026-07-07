Scandale sanitaire au Sénégal : 82 % des eaux en sachet analysées contiennent des matières fécales

Une étude menée par des chercheurs de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar tire la sonnette d'alarme sur la qualité sanitaire de l'eau en sachet commercialisée au Sénégal. Les résultats, présentés le 23 juin dernier lors de la 5e Journée scientifique sur la sécurité sanitaire des aliments, révèlent un niveau de contamination préoccupant. Les chercheurs ont analysé 100 échantillons issus d'une cinquantaine de marques d'eau en sachet vendues à Dakar et dans d'autres localités. Selon l'étude, 82 % des échantillons contiennent des matières fécales et ne respectent pas les normes microbiologiques de potabilité, les rendant impropres à la consommation. Seuls 4 % des échantillons analysés ont été déclarés conformes aux normes sanitaires.



Les travaux de l'UCAD ne se sont pas limités à l'eau en sachet. Les analyses effectuées sur des épices de grande consommation ont également mis en évidence la présence de bactéries potentiellement dangereuses pour la santé. Quant aux cultures de piment de la zone des Niayes, elles présentent une importante contamination des sols par des résidus de pesticides. Pour les chercheurs, ces résultats montrent que les aliments peuvent être contaminés à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, de la production jusqu'à la consommation. Ils rappellent que les maladies d'origine alimentaire constituent un enjeu majeur de santé publique à travers le monde, touchant près de 866 millions de personnes et causant environ 1,52 million de décès chaque année.



























































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