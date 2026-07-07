Nouveau Parti: Comment le camp présidentiel contourne le piège des récépissés

Le camp présidentiel refuse de se laisser paralyser par la bureaucratie. Alors que les machines politiques s'activent en coulisses pour structurer le nouveau parti du régime, un obstacle de taille se dressait sur leur route : l'obtention du précieux récépissé officiel, rendu beaucoup plus complexe et long par le nouveau cadre réglementaire régissant les partis politiques au Sénégal.



Mais selon des informations rapportées par le quotidien L’Observateur, l’entourage du chef de l'État, mené notamment par Aminata Touré, a d’ores et déjà anticipé le blocage avec une stratégie redoutable.



L'astuce légale du « transfert »



Plutôt que de s'engager dans le parcours du combattant d'une nouvelle création administrative qui risquerait de prendre des mois, voire des années, les stratèges du pouvoir ont proposé une solution clé en main au Président. « On a proposé au Président d'utiliser et transférer le récépissé officiel de l'un des partis déjà légalement constitué au sein de la coalition existante », confie une source interne dans les colonnes du journal.



Cette formule, parfaitement légale, permet d’absorber ou de renommer une structure juridique déjà reconnue par le ministère de l'Intérieur. En clair, le parti présidentiel va pouvoir naître, s'installer et fonctionner immédiatement, sans dépendre du bon vouloir du calendrier administratif.



Gagner du temps avant les futures échéances



Cette anticipation tactique démontre l'urgence pour le pouvoir en place de formaliser sa base politique. Dans un paysage en pleine recomposition, disposer d'un appareil exclusif, fonctionnel et juridiquement inattaquable est une priorité absolue pour asseoir l'autorité du régime et préparer les futurs rendez-vous électoraux. Grâce à cette pirouette juridique, Aminata Touré et le camp présidentiel s'offrent un raccourci de choix et coupent l'herbe sous le pied de leurs détracteurs.





















































Igfm