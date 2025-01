Attouchements sur une élève de 8 ans : Que sait-on du pédophile arrêté

Une vidéo virale sur les réseaux sociaux met en scène un homme exerçant des attouchements sexuels sur une fillette de 8 ans dans un bus Tata.

Les investigations menées par la gendarmerie ont porté leurs fruits. Hier, la Section de Recherches (SR) de Saint-Louis a arrêté Nogaye Thiam, âgé de 40 ans, célibataire et sans enfant, résidant à Saint-Louis.



Suite à l’incident, Thiam s’était réfugié dans son village natal, Ndiawène, situé au sud-est de Mpal. C’est là que la SR de Saint-Louis a réussi à l’appréhender.



La victime a été finalement identifiée comme étant une élève du nom de M.D, âgée de 8 ans. Entendue en présence de sa mère, elle a fait un témoignage glaçant: « Je rentrais chez moi. J’avais pris le bus Tata de la ligne 1 au terminus de Sor. L’individu m’a suivi dans le bus, il a enlevé ma jupe avant d’introduire son doigt dans mes parties intimes. Le passager assis à l’arrière, voyant toute la scène, l’a filmé avant de tenter d’interpeller le mis en cause qui a fini par prendre la fuite », a-t-elle dit en résumé, rapporte Libération.



A noter que Nogaye Thiam qui également conducteur de Tata, qui sera présenté au procureur ce vendredi, est passé aux aveux. Le mis en cause avait été condamnés pour des faits presque similaire.













































































rewmi