Au Mali, un hommage sous haute sécurité au ministre de la Défense tué durant les attaques des rebelles et jihadistes

Un hommage national a donc été rendu ce jeudi dans la capitale du Mali au défunt ministre de la Défense. Le général Sadio Camara avait été tué samedi lors de l’attaque de sa maison dans la ville-garnison de Kati, l'une des localités visées par des attaques coordonnées des jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim) et des indépendantistes du Front de libération de l’Azawad (FLA).



Cette cérémonie s’est déroulée en présence du chef de la junte, le général Assimi Goïta. Une cérémonie diffusée en direct à la télévision, pleine d'émotion, et sous haute sécurité, sur la place d'Armes du 34e Bataillon du génie militaire de Bamako.



Il était 10h15 ce jeudi lorsque le président de la transition est arrivé sur les lieux, avec un impressionnant dispositif de sécurité. Derrière ses lunettes noires, le général Assimi Goïta s’est dirigé directement devant la dépouille. Il s’est mis au garde-à-vous et a signé le livre d’or.





La cérémonie a alors commencé avec une marche funèbre avec le cercueil recouvert du drapeau national. À titre posthume, le défunt a reçu le titre de général d’armée en présence de quelques milliers de personnes.



« Le baobab est tombé »



Ensuite, différentes prises de paroles ont eu lieu : représentants de la famille, représentants aussi des compagnons de promotion du ministre de la Défense. « Le baobab est tombé. Marchons dans sa trace lumineuse », a-t-on notamment entendu dans l’un des discours. Il y a ensuite eu la sonnerie aux morts, beaucoup d’émotions. Enfin, le corps dans un corbillard a pris la direction de Kati, pour les obsèques.





À noter que des délégations étrangères, surtout venues du Burkina Faso et du Niger, les deux autres pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), étaient là. Parmi les présents, le ministre de la Défense du Niger et le ministre de la Guerre du Burkina Faso. Ce dernier a d’ailleurs pris la parole. Il a déclaré : « Général Sadio Camara, tu es tombé en héros. Nous te faisons le serment de poursuivre le combat et de traquer tes assassins jusque dans leurs derniers retranchements. »



Cette cérémonie est intervenue cinq jours après les attaques coordonnées des jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim, allié à Al-Qaïda) et des rebelles du Front de libération de l'Azawad (FLA) contre des positions stratégiques de la junte.