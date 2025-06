Au Mali, une attaque jihadiste coordonnée à Tombouctou contre un camp de l'armée et l'aéroport

Au lendemain d'une attaque jihadiste mortelle contre une base militaire du centre du Mali, une attaque "terroriste" coordonnée a visé, lundi 2 juin, un camp de l'armée malienne dans le centre de Tombouctou et l'aéroport de la ville.



Le camp militaire a subi une "tentative d'infiltration" et des obus ont été lancés sur l'aéroport situé à deux kilomètres de la ville, a indiqué le gouvernorat de Tombouctou, qui affirme par ailleurs sur Facebook que la situation est "sous contrôle".



"D'après mes informations, six assaillants ont été tués" durant l'assaut contre la caserne, explique notre journaliste Wassim Nasr, spécialiste des mouvements jihadistes. L'armée malienne a indiqué pour sa part avoir "neutralisé" 14 assaillants, sans préciser s'il y avait d'autres victimes. "Les terroristes ont été vite mis en déroute par la promptitude de la réaction des hommes", affirme l'armée lundi soir, ajoutant que "31 présumés terroristes" ont été "interpellés".



"Trois check-points ont été attaqués en même temps : deux à l'est et un au nord de Tombouctou. En même temps, l'aéroport de la ville, où sont basés les mercenaires russes, a été bombardé", précise Wassim Nasr. "C'est donc une attaque coordonnée qui s'est déroulée d'une manière très organisée et qui a pris fin, de ce que je sais."





Des tirs nourris et des bombardements ont été entendus dans la plupart des quartiers de Tombouctou, selon un témoin et des habitants contactés par Reuters.



Le groupe jihadiste Jnim – Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, ou Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (en français) – a déclaré dans un communiqué être l'auteur de cette attaque coordonnée.





Le Mali est en proie depuis 2012 aux violences de groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l’organisation État islamique ainsi qu'à celles de groupes communautaires et crapuleux.



Tombouctou, ville emblématique, a vécu en 2012 sous le joug des jihadistes, qui avaient causé l'émoi par leurs exactions et la destruction d'une partie des mausolées – depuis reconstruits – de cette ville inscrite au patrimoine de l'humanité.





"Nous avons affaire à des terroristes qui attaquent Tombouctou. Nous ripostons. (...) Le camp situé au centre-ville a été attaqué", a indiqué à l'AFP une source militaire.



Les attaquants "sont partout dans la ville"



Une source sécuritaire a de son côté affirmé à l'AFP que les attaquants "sont partout dans la ville", précisant que les opérations dans le camp de l'armée "sont déjà terminées". "Ils n'ont pas fait d'incursion à l'aéroport, car les Russes sont là-bas. Mais ils ont lancé des obus. C'est chaud partout", a poursuivi cette même source.



Selon un élu local, "les terroristes sont arrivés aujourd'hui (lundi) à Tombouctou avec un véhicule bourré d'explosifs. Le véhicule a explosé vers le camp (militaire)."



Le personnel de l'ONU a reçu pour consigne dans un message de "se mettre à l'abri" et de "rester loin des fenêtres" en raison de "tirs dans la ville de Tombouctou".



Un habitant de la ville a de son côté raconté avoir entendu "des tirs nourris dans la ville" qui "semblent venir du côté du camp" militaire.



"Ce (lundi) matin, notre ville a été attaquée par des groupes terroristes. Des tirs ont été entendus au niveau du camp militaire et de l'aéroport. Nous sommes tous rentrés chez nous. La ville est sous le feu", a décrit un journaliste local joint au téléphone.



Des dizaines de soldats tués dimanche au Mali



"Cette attaque de Tombouctou était la dernière d'une série", précise Wassim Nasr. "Avant celle-ci, il y a eu hier (dimanche) l'attaque de Boulkessi, puis les attaques de drones (à Soumpi, le 26 mai) et surtout l'attaque de Dioura (le 23 mai)."



C'est aussi le Jnim – un groupe rebelle lié à Al-Qaïda, actif dans la région du Sahel – qui a revendiqué l'attaque mortelle dimanche contre la base militaire de Boulkessi, dans le centre du Mali et près de la frontière burkinabè.



Plus de 400 soldats auraient été tués par des insurgés depuis le début du mois de mai, dans des attaques visant des bases et des localités au Mali, au Niger et au Burkina Faso – une région instable et sujette aux coups d'État.



L’armée malienne a confirmé s’être repliée à Boulkessi. "Beaucoup d’hommes ont combattu, certains jusqu’à leur dernier souffle, pour défendre la nation malienne", a-t-elle indiqué dans un communiqué, sans fournir de bilan des pertes.





Un porte-parole de l’armée n’a pas répondu à une question sur le nombre de morts, mais deux sources sécuritaires ont avancé un bilan de plus de 30 soldats tués. Notre journaliste Wassim Nasr affirme, quant à lui, que l'attaque de Boulkessi a fait "plus de 70 morts".



Une source municipale à Mondoro, proche de la base, a affirmé que les insurgés avaient "vidé le camp" et qu’il y avait de nombreux morts. Des vidéos diffusées en ligne montrent des dizaines d’insurgés prenant le contrôle de la base. Sur l’une d’elles, on voit des combattants piétinant les corps de soldats tombés entre des sacs de sable. Reuters n’a pas pu authentifier ces vidéos dans l’immédiat.



À Dioura, une attaque "pas reconnue par les autorités maliennes"



L'attaque de Dioura, le 26 mai, a quant à elle fait "plus de 40 morts", selon Wassim Nasr, qui précise : "Ce qui est à noter aussi, c'est que cette attaque n'a, jusqu'à cette heure, pas été reconnue par les autorités maliennes."



Cette offensive est, pourtant, "une attaque très importante" de ces derniers jours, selon notre journaliste. Tout en montrant à l'antenne des images de cette attaque, il explique : "On voit les militaires maliens quitter la caserne en train de s'enfuir face aux jihadistes qui ne leur tirent pas dessus. Ces derniers leur laissent une porte de sortie parce que ce qui les intéresse surtout, c'est de récupérer les armes, les munitions, le gazole et tout ce qui est dans la caserne."





Wassim Nasr poursuit : "L'attaque a été guidée par drone. Le drone, ce n'est pas juste pour la propagande, mais aussi pour diriger les opérations au sol. Sur d'autres images qu'on ne peut pas vous montrer, on voit les militaires maliens qui essaient de défendre leur position. Sauf qu'ils sont submergés par les jihadistes, qui savent exactement où ils sont (grâce au drone, NDLR)."



Ce qui est intéressant par rapport à cette attaque de Dioura aussi, c'est qu'on a aussi le colonel Houssein Ghoulam qui a participé à l'attaque. On a une vidéo de lui dans la caserne. C'est un ancien colonel de l'armée malienne (...) qui a rejoint le Jnim en avril 2024, ce qui prouve que ce groupe jihadiste attire aussi dans ses rangs des anciens militaires, des anciens rebelles, mais qui prouve aussi que cette attaque de Dioura était coordonnée entre les unités du centre, donc à majorité peule, et les unités du Nord à majorité touarègue."





Au Burkina Faso, le Jnim a revendiqué des attaques contre des positions militaires et la ville de Djibo à la mi-mai, affirmant avoir tué 200 soldats. Au Niger, plus de 100 soldats ont été tués dans deux attaques dans les régions de Tahoua (le 24 mai) et de Dosso (le 26 mai), selon des sources sécuritaires. Ni le Burkina Faso ni le Niger n’ont publié de bilan officiel.



Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont dirigés par des juntes militaires ayant pris le pouvoir entre 2020 et 2023, invoquant l’incapacité des gouvernements civils à éradiquer les insurrections jihadistes.



Ces pays ont rompu leurs liens avec les nations occidentales et se sont tournés vers la Russie pour un soutien militaire, mais peinent toujours à contenir des violences ayant déplacé des millions de personnes.