Au cœur de la controverse à Thiès : El Capo atterrit à la Dpj

Makha Fall alias El Capo est affecté à la Direction de la police judiciaire (Dpj) à Dakar. Le policier, cité dans le meurtre du jeune boulanger-conducteur de moto Jakarta, Amar Mbaye, n’est plus le chef de la Brigade de recherches du poste de police des Parcelles Assainies de Thiès. Il est désormais simple agent à la Dpj. Une direction très sensible dont le bras armé est la redoutable Division des investigations criminelles (Dic). Aussi, «la Dpj est en étroite collaboration avec Interpol pour faire tomber les grands criminels et escrocs internationaux. Ce sont de policiers enquêteurs chevronnés qui sont à la tête de ladite direction». A la question de savoir si donc le policier le plus recherché de Thiès a bénéficié d’une promotion ? La source soutient que nenni : «Il va être mis dans un bureau, où il va faire comme il faisait à Thiès, un élément de recherches. Il sera peut-être un homme de terrain ou un enquêteur parce qu’il n’a pas de niveau. Alors qu’au niveau de la Dpj, les enquêtes se font par des policiers d’un niveau très élevé, très compétents et sérieux.»