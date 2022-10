Audience : Le ministre des sports, Yankhoba Diattara a reçu le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé…

Dans la continuité de la série de visite et d’audience qu’il a initiée avec les acteurs de la presse sportive, le ministre des sports, Yankhoba Diattara a reçu Aliou Cissé ce vendredi.



Une audience qui s'est déroulée dans les locaux du ministère des sports. Dans une annonce faite sur le compte Twitter officiel du nouveau ministre, ladite entrevue a surtout porté sur la préparation du mondial Qatar 2022 (20 novembre au 18 décembre) en plus d’autres points concernant la sélection nationale.



« En audience avec Coach Aliou Cissé, sélectionneur de l'équipe nationale des Lions, nous avons eu des échanges très cordiaux et riches sur la gestion de l'équipe et surtout la préparation de la Coupe du monde Qatar 2022 avec comme objectif de ramener la Coupe », peut-on lire sur le compte Twitter de Yankhoba Diattara.









































dakaractu