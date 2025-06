Audit des Finances : Sonko vilipende le régime de Macky au Forum de Davos !

«Nous mettons actuellement en œuvre un certain nombre de mesures, car nous devons tenir les anciens politiciens responsables de leurs actes. Et nous devons également nous concentrer sur notre propre responsabilité pour nous assurer que certaines choses ne se reproduisent pas au Sénégal.



Lorsque nous sommes arrivés, le président Faye a essayé de faire le point sur la situation. Nous avons réalisé un audit et malheureusement, le résultat de cet audit était assez inquiétant. Lorsque nous avons terminé l’audit, nous avions une dette proche de 100% avec un déficit de 4,5% qui a ensuite dépassé les 14%. Vous savez que c’est quelque chose fait délibérément. Et nous avons décidé de révéler le résultat de cet audit(…)



Nous avons décidé de dire la vérité. Peut être à l’avenir d’autres pays feront de même. Nous avons cet héritage, une situation difficile et cela signifie que nous devons ajuster nos mesures. Nous ne devrions pas recourir à l’austérité, bien sûr, mais nous devons vraiment attirer les investisseurs. C’est un défi constant pour nous.



Nous travaillons actuellement sur un nouveau programme avec le Fmi. Nous savons qu’il y a un intérêt croissant pour le Sénégal. nous attirons beaucoup d’investisseurs mais nous essayons d’accélérer ce processus.»



































































Igfm