Audition de Farba Ngom : des affrontements éclatent entre ses partisans et les forces de l’ordre

Au moment où ces lignes sont écrites, des affrontements ont éclaté entre les partisans du député Farba Ngom et les forces de l’ordre, devant un bâtiment situé à proximité du pôle judiciaire financier. Les partisans du député, venus manifester leur soutien et leur mécontentement face à la décision de l’auditionner, ont provoqué des tensions. Ces dernières ont rapidement dégénéré en échanges de jets de pierres et en tirs de grenades lacrymogènes de la part des forces de l’ordre.



Rappelons que le député Farba Ngom, dont l’immunité parlementaire a été levée par l’Assemblée nationale, est impliqué dans une affaire suspecte de blanchiment de capitaux. Les montants en jeu sont estimés à plus de 125 milliards.

































