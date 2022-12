Audition de Pan vendredi : «15 avocats et juristes accompagneront le journaliste», Lsdh

L’affaire Pape Alé Niang est loin de son dénouement. En effet, à l’image de plusieurs organisations qui soutiennent le journaliste, la Ligue sénégalaise des droits humains (Lsdh) invite le fondateur du site Dakarmatin à surseoir à sa grève de la faim entamée depuis vendredi dernier et l’assure ainsi d’une forte défense.

Sur les ondes de Sud Fm, les défenseurs des droits humains, par la voix de leur président, informent que le journaliste d’investigation sera soutenu et accompagné par plus de 15 avocats et juristes, lors de son édition prévue le vendredi 9 décembre 2022.

«Le 7 novembre, nous avions fait un communiqué pour dénoncer cette forfaiture de l’État contre la liberté de presse, la liberté d’opinion qui constitue la base d’une démocratie. Au fil du temps, nous nous sommes rendu compte que l’enjeu est politique et malheureusement, Pape Alé Niang est l'agneau de sacrifice. Ce que ce nous n’accepterons jamais. Il aura un pool d’avocats à ses côtés juste pour sa défense», a fait savoir Alassane Seck.

Considérant PAN comme son fils, le président de la Ligue sénégalaise des droits humains souhaite que le journaliste d'investigation suspende sa diète qui dure depuis six jours, car c'est la cause de sa maladie et de sa faiblesse.

"Le combat est acquis. Il sera entendu vendredi. C’est pourquoi je l'exhorte à mettre fin à cette souffrance qu’il s’inflige. Il est responsable et père de famille. Donc, il doit être bien portant pour eux", dit-il.