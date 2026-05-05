Auditionné à la SU, Pape Ngagne Ndiaye accusé de...diffamation et diffusion de fausses nouvelles

C'est ce qui revient à dakarposte. Arrivé peu après 10h au commissariat central, le journaliste de Tfm, est entendu au moment où ces lignes sont écrites par des enquêteurs de la Sureté Urbaine de Dakar.

Aux dernières nouvelles, l'audition (sur instruction du procureur de la République) concerne des accusations de diffamation, diffusion de fausses nouvelles...



Nous écrivions hier qu'il a été convoqué suite à son récent et gravissime "coup de gueule" poussé sur le plateau de Tfm relatif au mandat de dépôt de l'ancien ministre de la jeunesse (Pape Malick Ndour)



Au vu et au su de tous, Pape Ngagne Ndiaye a pointé directement la responsabilité du Premier ministre, Ousmane Sonko, dans les procédures visant Pape Malick Ndour et Farba Ngom.



Au cours de l'émission appelé "Faram Facee", il a critiqué la manière dont ces dossiers sont gérés, accusant le pouvoir actuel de cibler des figures de l'ancien régime. Ces propos ont d'ailleurs suscité un vif débat sur les réseaux sociaux, certains internautes l'accusant de prendre parti politiquement.



Affaire à suivre...











