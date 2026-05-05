UCAD : une AG vire à la bataille rangée, quatre blessés dont deux étudiants

Une assemblée générale organisée au sein de la faculté des Sciences et Techniques (FST) de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD) a dégénéré en violents affrontements. Les événements, qui se sont déroulés, selon L’Observateur, vers 1h du matin, ont fait au moins quatre blessés, dont deux étudiants.



Derrière ce bain de sang, deux clans s’affrontent. D’un côté « la liste bleue », de l’autre « la liste Ajure ». À leur tête, deux étudiants bien connus du campus. Le premier répond au nom de Kh. DIOUF, surnommé « Bamba Authentique ». Le second se fait appeler Pierre B. Thiao, alias « Pi ». Les coups n’ont pas seulement été échangés entre ces deux camps. Des agents de sécurité du Centre des œuvres universitaires (COUD) ont également été pris à partie.