Aussitôt revenu au bercail, le Pr Macky Sall convoque tous les... ministres

Dakarposte, qui a activé ses radars à la Présidence de la République, est en mesure de révéler que l'actuel homme fort du pays, aussitôt revenu au bercail, a décidé de tenir, comme à l'accoutumée, la réunion du Conseil des Ministres.

Aux dernières nouvelles, cette rencontre hebdomadaire très attendue entre le chef de l'Etat et ses ministres a été calé pour ce jeudi 13 Juin 2019. Du moins, sauf revirement.

Pour ceux qui n'ont pas suivi le train de l'actualité, le président Macky Sall a quitté Dakar mardi dernier pour Abuja.

Celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif sous nos cieux a participé aux côtés de plusieurs de ses pairs à un sommet sur Boko Haram.

Énième initiative du genre, ces retrouvailles d’Abuja ont été essentiellement axées sur les nouvelles politiques et stratégies à exploiter pour venir à bout du mouvement terroriste.



Pour en revenir à ce Conseil des ministres, il faudra s'attendre à d'autres mesures individuelles "et pas des moindres" pour paraphraser les radars fureteurs de dakarposte.