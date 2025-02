Autoroute Ila Touba : 5 morts dans un accident de la circulation

Ce vendredi matin, un grave accident s'est produit sur l'autoroute Ila Touba, entre Khombole et Bambey. Selon les informations de Igfm, un 4x4 est entré en collision avec une voiture 407. Le choc a fait 5 morts.



La route a encore fait des victimes. Ce vendredi, sur l’autoroute Ila Touba, entre Bambey et Khombole, une collision entre un 4x4 et un 407 a eu lieu dans le sens Dakar - Touba. Selon des témoignages rapportés par Igfm, le conducteur du 4x4 roulait à vive allure avant de perdre le contrôle de son véhicule. Celui-ci a franchi la barrière en béton avant de percuter violemment la voiture 407. Le choc a été très violent, mais le chauffeur du 4x4 s'en est sorti indemne. Dans la voiture 407, tous les passagers ont péri sur le coup.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du drame























Seneweb