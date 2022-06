Avant-Bercy dans une salle sans climatisation :" You" et le Super Étoile acclimatent le Grand Théâtre

Dire d’un spectacle de Youssou Ndour qu’il a été de toute beauté est comme une sorte de pléonasme. Car, le "Roi du Mbalax" ne fait jamais rien comme les autres et il excelle dans… l’excellence. Les spectateurs de cette superbe soirée en ont eu pour leur argent car le spectacle était de toute beauté et Youssou Ndour s’est plié en quatre pour offrir à ses fans le meilleur de lui-même. Il a, pour ainsi dire, enflammé le Grand Théâtre et ravi ses fans comme il l’a toujours fait. Cette soirée était un prélude à celle qu’il organisera sous peu en France, dans la mythique salle de Bercy, son antre parisien.

Dès qu’il est entré en scène, il a été accueilli par une formidable salve d’applaudissements et des cris assourdissants. La salle était en délire et les fans surexcités. C’était la folie. Et lorsqu’il a entamé son show, mêlant ancien répertoire à de nouveaux titres, le nombreux public était comblé.

Avec son orchestre, le Super Etoile, Youssou Ndour a confirmé sa réputation. Dans une salle surchauffée, il a joué des titres comme " Yaakar ", " Ndiadiane Ndiaye ", " Réseaux sociaux ", " Birima " ou encore " Tatagaal Fans" pour le plus grand plaisir de ses inconditionnels et férus de bonne musique.

En un mot, comme en mille, le spectacle en "live" a été une véritable communion avec son public et "You" a réussi à transformer ainsi le Grand Théâtre en " dance floor ". En pleine forme, "You" semblait avoir rajeuni de plusieurs années tant il s’est donné pour faire plaisir à son public.

Sauf qu’il y a eu un bémol. Dans l’ambiance folle qui a régné, la chaleur était suffocante. Non pas parce que les spectateurs ont trop dansé, mais surtout parce que la climatisation était défectueuse. Une dame rencontrée à la fin du spectacle avoue qu’elle a failli suffoquer tant il faisait chaud dans la salle à cause d’une défaillance de la climatisation.

C’est le lieu de fustiger sans réserve l’administrateur de ce magnifique bijou qui, en aucun cas ne devrait accepter que de tels impairs puissent se produire. Le spectacle était beau mais a été gâché quelque part par l’atmosphère irrespirable pour cause de défaillance de la clim. Une honte !







