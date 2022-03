Avant que les dommages soient irréparables, Erdogan veut amener la Russie et l’Ukraine à une médiation

Le président turc Recep Tayyip Erdogan compte appeler son homologue russe Vladimir Poutine à mettre fin à la guerre et proposer d'accueillir des pourparlers de haut niveau entre la Russie et l'Ukraine, lors d'un entretien téléphonique prévu dimanche.

"Le président lui transmettra le message que nous répétons depuis le début : mettez immédiatement fin à cette guerre, donnez une chance au cessez-le-feu et aux négociations, établissons un couloir humanitaire et effectuons les évacuations", a affirmé samedi le porte-parole de la présidence turque Ibrahim Kalin lors d'une interview sur la chaîne turque privée NTV.



Recep Tayyip Erdogan appellera aussi à des pourparlers "au niveau des dirigeants" entre la Russie et l'Ukraine, qui pourraient avoir lieu en Turquie.