Axe Dahra-Linguère : 7 gendarmes blessés dans un accident

Un grave accident s’est produit ce matin vers neuf heures sur la route Dahra- Linguère à hauteur du village de Tally distant de 15 km de la ville de Linguère sur la RN3. L’un des véhicules du convoi de l’escadron de surveillance et d’intervention (ESI) de Linguère qui tentait d’éviter un chien a dérapé et heurté un poteau électrique de la haute tension. Le bilan fait état de 7 blessés qui sont tous des gendarmes. Toutes les victimes ont été évacuées à l’hôpital Magatte Lô par les sapeurs-pompiers.

Le convoi des gendarmes de l'escadron de Surveillance et d'Intervention a quitté Dahra ce matin pour se rendre à Linguère.















































seneweb