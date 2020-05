BAMBEY - AFFRONTEMENTS ENTRE JEUNES ET FORCES DE L’ORDRE - La création d’un centre extrahôspitalier de traitement sème la discorde

Plus de 42 éléments des sapeurs-pompiers testés positifs à Covid 19 ont été transférés, dans la nuit du mercredi au jeudi 14 mai 2020, au niveau de ce centre de réinsertion sociale de Bambey. Cette mesure prise par l’autorité administrative n’a pas été du goût des populations de ce département qui enregistrait zéro cas de Covid-19.



Ameth Saloum Fall, le porte-parole du collectif pour la défense des intérêts de Bambey explique : « les populations de Bambey ont eu l’information selon laquelle des malades de Covid-19 ont été transférés au niveau du centre des handicapes de Bambey. Depuis l’apparition de la pandémie, notre département n’a enregistré aucun cas. Nous n’avons pas compris cette décision inhumaine, irréfléchie, spontanée mais méchante. Pourquoi on veut nous amener des cas ? C’est pour contaminer ou on nous expose à la maladie. Nous allons lutter jusqu’à ce que l’autorité recule». Ces affrontements entre les forces de sécurité et les populations ont permis aux éléments de la police d’interpeller certains manifestants.



Le Préfet de Bambey, Mme Ndèye Aissatou Toure Ba, a demandé aux jeunes de revenir à la raison. « Le nombre de cas qui est en train d’être traités de malades dits porteurs sains ou asymptomatiques est en train d’augmenter. C’est pour cela qu’on a pensé ouvrir ce centre pour installer certains malades qui sont porteurs sains pour soulager un peu Touba et Mbacké qui n’ont plus de réceptifs. C’est dans ce cadre que le gouverneur de la région de Diourbel, en sa qualité de Président du comité régional de lutte contre les épidémies, a demandé qu’on prépare pour recevoir ces malades-là. Ce sont des éléments des sapeurs-pompiers qui ont pour devise Sauver ou périr et qui, au péril de leur santé, ont contracté le virus et se trouvent être des malades asymptomatiques ».



Et d’ajouter : « L’impératif de les remplacer au niveau de la caserne de Touba a fait qu’il fallait les amener quelque part pour pouvoir renouveler le personnel. Le centre obéit aux normes parce qu’il est composé de blocs de chambres totalement isolés ».



Le Préfet de Bambey déclarera par suite que « l’Etat est dans une politique de création de centres extrahospitaliers de traitement ». Qui plus est, a-t-elle signifié avec force, le Sénégal est dans un état d’urgence et tous les moyens sont permis pour lutter contre le coronavirus.



























Sud Quotidien