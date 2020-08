BAMBILOR- GRACE A DES VIDEOS DE SURVEILLANCE MONTRANT LE VOL D'ALIMENT DE BETAIL D'UNE VALEUR DE 20 MILLIONS FCFA

L’opérateur économique, Abdoulaye Fall a subi un énorme préjudice. Il est victime de vol d'aliment de bétail dans sa ferme à Bambilor, dans le département de Rufisque. Accusant ses employés, Fallou Ibrahima Faye, Alassane Fall, Demba Ba et Moussa Cissé, il les a traîné, ce mercredi 05 août 2020, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Les prévenus sont tous poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion de plateaux d’œufs et d’aliments de bétails. Ceci, est estimé à 20 millions FCfa par leur employeur, Abdoulaye Fall.

Exploitant une ferme avicole à Bambilor, A. Fall a constaté une baisse de son chiffre d’affaire dans le courant du mois de juillet. Soupçonnant ses employés, il décide de visionner les caméras de surveillance. Sur lesquelles, il a aperçu des images qui montrent ses éléments en train de charger des plateaux d’œufs sur un véhicule de marque Dacia. La vidéo a été prise le 11 juin dernier. Sachant que l'ordre de cette opération n’émane pas de lui, le chef d’entreprise convoque ses employés, demandant des explications. Mais, ses hommes ont unanimement soutenu que les œufs ont été livrés dans la ferme par erreur. C'est ainsi que leur patron leur a rappelé que a la société ne se fait pas livrer d'œufs. Là, les mis en cause ont changé de version, disant que le superviseur, Fallou Ibrahima Faye leur avait demandé d'effectuer le changement. Allant de surprise en surprise, Abdoulaye Fall a découvert d'autres vidéos dans lesquelles des sacs d'aliment de bétail ont été chargés dans une camionnette, dont la destination était inconnue. Interpellé sur ce chargement, le chauffeur Pape Alassane Fall dira que Fallou Ibrahima Faye lui a demandé de l'amener dans son domicile. Et ils les ont vendus dans le marché quelques jours après.



Le superviseur accablé par ses co prévenus

A la barre, les prévenus ont reconnu les faits qui leur sont reprochés, accusant leur superviseur d’être l’instigateur des vols. Chauffeur de son état, Demba Ba, 42 ans, marié et père de famille, déclare: « C’est Fallou le chef du personnel. Nous ne faisons qu’exécuter ses ordres. Sur l’ordre du chef de service, j’ai transporté 100 plateaux d’œufs chez lui à Bambilor. Il ne m’a pas donné d’argent. C’était la seule fois. Tout ce que j’ai dit à notre patron en ce qui concerne le chargement des plateaux d’œufs, c’est Fallou qui m’a ordonné de le dire », dit-il. Son acolyte, Moussa Cissé s'est lavé à grande eau, alléguant qu'il n’était pas au courant du vol.

Interrogé à son tour, Alassane Fall a contesté le vol d’œufs. Mais, il a avoué avoir transporté des sacs d'aliment sous l’ordre d' Ibrahima Faye. « Un jour, il m’a dit qu’il devait vendre 100 sacs d’aliment. Je me suis renseigné sur d’éventuels acheteurs. A Bambilor je n’ai pu trouver d’acheteur. Quelques jours après, il m’a rappelé pour me remettre 85 sacs d’aliments à livrer à un certain Cissé. Il a pris les sacs dans l’exploitation de notre employeur. A mon arrivée dans la ferme, la marchandise était déjà chargée dans la camionnette. Pour le transport, il m’a remis 50 mille francs Cfa », a-t-il révélé.



Le superviseur ne reconnaît que le vol d’œufs

Peint comme le mis en cause principal, Fallou Ibrahima Faye a reconnu avoir dérobé 100 plateaux d’œufs dans la ferme. Mais, il conteste le vol des sacs d’aliments. Du bégaiement aux larmes, il a tenté de convaincre le tribunal, clamant son innocence sur le deuxième vol. «Concernant l’aliment de bétail, je n’ai pas donné l’ordre à Alassane de le vendre. Je ne travaille pas dans une ferme autre que celle de M. Ndiaye. Le jour du 11 juin, je n’étais pas présent sur les lieux. Je n’ai jamais reçu de l’argent de qui que ce soit », s’est-il défendu.

A la suite dans la partie civile qui réclame 40 millions FCfa pour la réparation du préjudice, le parquet a requis un an de prison contre les prévenus. La défense sollicite quant à elle la relaxe pour Moussa Cissé, Demba Ba et Alassane Fall. Quant à Fallou, son conseiller a plaidé l'application bienveillance de la loi pénale. L’affaire mise en délibéré le tribunal rendra sa décision le 7 aout.