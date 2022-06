BICIS : L’homme d’affaires Burkinabè Simon Tiemtoré rachète les parts de BNP Paribas.

C’est finalement acté! Le Groupe Vista Holding SA du banquier Burkinabé de 47 ans, Simon Tiemtoré qui a racheté les parts de la Bicis mises en vente par la société. C’est le journal « Le Témoin » dans sa parution de ce jeudi 2 juin 2022 qui a vendu la mèche.



Le journal révèle que pour le moment, seul un cercle d’initiés du top management de la BICIS est informé de l’effectivité de la cession des parts de BNP Paribas au Groupe Vista Holding dont l’objectif est de devenir un établissement financier panafricain de classe mondiale et de participer à l’inclusion économique et financière en Afrique.



Le jeune homme d'affaires Burkinabé, selon le quotidien continue d’étendre ses tentacules en Afrique subsaharienne. Après avoir racheté respectivement 51 % et 55 % des parts des filiales du géant français BNP Paribas première banque hexagonale au Burkina Faso (BICIAB) et en République de Guinée (BICIGUI), le Groupe Vista Holding SA vient encore de rafler la mise en ce qui concerne la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Sénégal (BICIS), cette autre filiale florissante du groupe français.



La BICIS a fait un bilan qui avoisine 33O milliards de francs l’année dernière, n’emploie pas moins de 500 personnes réparties dans près d’une quarantaine d’agences sur le territoire national. Le Témoin annonce que le processus de désengagement de BNP Paribas a été amorcé avec le retrait progressif de l’État. En effet, de 42 % des parts de la BICIS lors de sa privatisation partielle en 1991, l’État qui ne détient plus que 25 % du capital, a décidé en décembre 2020, de réduire encore ses parts dans l’actionnariat de cette banque.



Cette décision aurait vraisemblablement précipité la cession des parts de BNP Paribas au Burkinabé Simon Tiemtoré, ancien chef de département marché des capitaux et conseils de la banque d’affaires Morgan Stanley et d’Afreximbank.

































































DAKARACTU