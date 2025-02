Baba Vanga : Ses prédictions pour 2025 "font froid dans le dos"

On l’appelle la « Nostradamus des Balkans ». Baba Vanga, célèbre voyante bulgare aveugle a fait d'effrayantes prédictions pour 2025. Vangelia Pandeva Gushterova, comme on l’appelait à l’état civil, prophétise des inondations massives, l’éruption de volcans endormis et un tremblement de terre qui touchera la côte ouest des Etats-Unis. Ce qui entraînera de nombreuses pertes en vies humaines et d’importants déplacements de la population.



Le début de la fin du monde débute en 2025 selon Baba Vanga



La voyante a également prédit un conflit en Europe qui décimerait la population du vieux continent. Cette guerre sera d’après elle, le coup d’envoi des évènements qui aboutiront à la fin des temps. En termes clairs, le début de la fin du monde débute en 2025 pour la voyante bulgare morte en 1996.



Des avancées dans le traitement du cancer, voire une guérison, sont prévues par la voyante



Elle a par ailleurs annoncé une rencontre des êtres humains avec des extraterrestres. Cette rencontre se fera, selon elle, lors d’un événement sportif majeur.



Outre les sombres prédictions, Baba Vanga a prophétisé des découvertes scientifiques majeures. Elle a notamment indiqué que l’être humain sera capable de communiquer cette année, grâce à la seule aide des ondes cérébrales. Les scientifiques réaliseront aussi des percées dans le domaine des organes cultivés en laboratoires, ce qui révolutionnera les transplantations.



Des avancées dans le traitement du cancer, voire une guérison, sont en outre, prévues par Baba Vanga.



Elle a annoncé la Covid-19



Il faut dire que toutes les prédictions de la voyante ne se réalisent pas souvent. Elle a par exemple prophétisé de terribles catastrophes en 2023 qui ne se sont jamais produites. On peut tout de même lui attribuer le mérite d’avoir annoncé la Seconde Guerre mondiale, la fin de l’ex-Union soviétique, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl et la Covid-19.



Ses adeptes sont chargés d’interpréter ses messages et de les transmettre au reste du monde, puisqu’elle ne vit plus.



























































