Bagage cabine : voici la liste des produits interdits pour voyager en 2025

Liquides, gels et aérosols de plus de 100 ml

C’est le retour des liquides de 100 ml maximum autorisés ! Depuis le 1er septembre, les passagers prenant l'avion ne peuvent plus emporter en cabine des flacons de liquides dépassant 100 ml. Déjà existante mais peu appliquée, cette règle est bel et bien de retour. Et elle concerne les parfums, gels douche, shampooings, lotions, dentifrices, boissons alcoolisées de plus de 70°, sauces, soupes, pâtes à tartiner, confitures, beurre et crèmes.



Objets coupants, tranchants ou pointus

Sont interdits tous les couteaux avec une lame de plus de 6 cm, ciseaux, cutters, tournevis et objets contondants (comme les matraques, les marteaux ou encore les bâtons de randonnée).



Armes et imitations

L’interdiction des armes à feu et des munitions est en vigueur depuis des décennies. Et elle comprend aussi jouets ou répliques d’armes, les armes à dioxyde de carbone (CO2) ou à air comprimé, les pistolets, carabines à plombs, carabines, et pistolets à billes.





Produits inflammables et dangereux

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion, les produits inflammables et dangereux sont prohibés. L’alcool contenu dans les parfums et autres liquides inflammables peut prendre feu en cas de fuite ou de contact avec une source de chaleur. Les températures élevées et les variations de pression rencontrées en vol pourraient augmenter ces risques. Et dans un environnement confiné, la sécurité de tous les passagers peut vite être menacée. Par conséquent, exit les batteries au lithium de grande capacité, briquets, allumettes, combustibles, feux d'artifice, fusées de détresse, gaz lacrymogènes et sprays paralysants. Le mercure étant classé comme «matière dangereuse» par l'Organisation internationale de l'aviation civile, les thermomètres à mercure entrent dans la catégorie des produits dangereux.



Produits chimiques

Pour les mêmes raisons, tous pesticides, engrais, désherbants, décapants, eau de javel, chlore, solvants, acétone sont également à laisser à la maison.





























































seneweb