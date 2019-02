Balla Gaye 2 soutient finalement Macky- Comment Aliou Sall a réussi à convaincre le "Lion de Guédiawaye"

Ça y est! Le fils de l'illustre Double Less roule désormais pour le candidat-sortant à la Présidentielle, Macky Sall. Comme vous le voyez sur ces images de dakarposte, Balla Gaye 2 pose fièrement avec Aliou Sall. Pour la circonstance de son ralliement à l'APR, il est venu avec tout son staff.

Que s'est-il passé entre temps? Qu'est ce qui a penché la balance? Comment cela se fait-il que Balla Gaye, qui avait soutenu qu'il ne soutient aucun candidat à cette élection s'est dédit en l'espace de quelques jours?



La première condition pour persuader les autres d’une chose, c’est que vous y croyiez vous-même. Ce qu'a certainement compris Aliou Sall.

Après avoir religieusement écouté le discours que lui a tenu le petit frère du Président, en l'occurrence Aliou Sall, le "Lion de Guédiawaye", comme on surnomme Balla Gaye, a été, du coup, séduit. Aliou Sall lui a parlé, dans le blanc de l'oeil, avec de bons arguments.



"Le maire de Guédiawaye est sympathique et puis il a tenu un langage de vérité à Balla Gaye non sans lui rappeler qu'il est un digne fils de Guédiawaye, un exemple pour la jeunesse et qu'en tant que leader d'opinion il est tenu de soutenir le Sénégal qui émerge depuis l'avènement du Président Macky Sall. C'est ce discours qui a retenu l'attention, qui a touché Balla. En parlant, on a senti qu'Aliou Sall éprouve une foi inébranlable en ce qu'il dit et Balla l'a ressenti au même titre que toute l'écurie qui l'a accompagné. Aliou Sall nous a convaincu parce que lui-même est suffisamment convaincu de son engagement, mais surtout des projets qu'il défend. M.le Maire, comme on l'appelle ici à Guédiawaye a brisé la glace, il a éveillé la sympathie, la confiance..." avons-nous appris de ce membre de l'entourage du lutteur