Ballon d'or africain : Mané doublé par Salah

L'Égyptien Mohamed Salah a été élu ballon d'or africain 2017 ce jeudi à Accra, au Ghana, lors du gala de la Caf. Le Sénégalais Sadio Mané, coéquipier du vainqueur, est arrivé deuxième. Il devance le Gabonais Aubameyang, qui occupe donc la troisième marche du podium.

C'est la deuxième année d'affilée que Mané échoue en finale du Ballon d'or du continent. Mais pour cette édition, il a progressé d'un rang sur le podium puisqu'en 2016, il avait fini troisième.

Jusque-là, El Hadji Diouf est le seul joueur sénégalais à avoir remporté le titre de meilleur joueur africain. Il avait signé un doublé (2001 et 2002).

Sadio Mané devra prendre son mal en patience et redoubler d'efforts pour espérer remporter le Ballon d'or. Le sacre pourrait venir s'il réussit une bonne Coupe du monde, notamment.

Un beau vainqueur

Mais il faut reconnaître que le vainqueur du Ballon d'or mérite son trophée. Mohamed Salah est un beau champion.

Arrivé à Liverpool le 22 juin dernier pour 42 millions d'euros (27,5 milliards de francs Cfa) et pour une durée de 5 ans, l'attaquant égyptien n'a pas tardé à montrer qu'il mérite son statut de joueur arabe et africain le plus cher de l'histoire du football.

Sous les couleurs de Liverpool, il a planté 23 buts en 29 rencontres. Auparavant, durant la deuxième partie de sa saison 2016-2017 à l'AS Rome, il a fait trembler les filets du Calcio 19 fois en 41 matches.

Avec l'Égypte, pour la course pour le Mondial, Salah a marqué 5 buts dont les deux inscrits lors de la victoire (2-1) contre le Congo, décisive pour la qualification à Russie-2018.

Les Pharaons n'avaient plus disputé de Coupe du monde depuis 1990.