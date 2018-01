Bamba Fall : "Si Nafi Ngom Keïta était toujours à l'Ofnac, Aliou Sall serait…"

Le maire de la Médina et proche de Khalifa Sall estime que la place de Aliou Sall, frère du président Macky Sall, est en prison. Bamba Fall qui a accordé un entretien à L'Observateur, apporte la réplique à la correspondance adressée par ce denier au maire de Paris, Anne Hidalgo qui défend le maire de Dakar.

"On ne le connaissait pas avant. C'est son statut de frère du président qui a fait qu'on le connait. Aliou Sall est gourmand. Il est maire, il est président de l'Association des maires du Sénégal (Ams), président de l'Union des associations des élus locaux (Uael), directeur de la caisse des dépôts et consignations (Cdc). Il avait promis sa démission, il ne l'a pas fait. Ce n'est pas lui qu'on doit donner en exemple", tranche Bamba Fall dans les colonnes du journal.

"Si Nafi Ngom Keïta était toujours là aujourd'hui, c'est lui qui serait traduit à la place de Khalifa Sall dans le dossier Petrotim. Avec tout ce qu'il a fait, il ne peut pas servir de leçon, parce que lui a des dossiers pendant devant la justice", martèle-t-il.