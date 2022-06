Bamba Fall en pleins délires lors de la pose de la première pierre de la Tour RTS – Une plaie qui ronge le Macky !

Bamba Fall est un leader vomi par les Médinois. Sa trahison quelques jours après les dernières locales allusion faite à sa transhumance éhontée vers Benno Bokk Yaakar sont restés en travers de la gorge de tous les Dakarois et même au delà. Mais, sa dernière intervention lors de la cérémonie de pose de la première pierre de la Tour de la RTS en a ulcéré plus d’un.

En effet, le maire de la Médina a déclaré devant des Dakarois ébahis que Macky est une aubaine pour les Sénégalais et, en conséquence devrait régner jusqu’à ce qu’il en ait assez du pouvoir. Une sorte d’appel pour un " Président à vie" si l’on en croit certains observateurs. Voici en résumé ses propos à l’endroit de Macky Sall :

" Tous les présidents qui se sont succédé avant vous ont fait des réalisations mais, ce que vous avez fait, en si peu de temps, vous êtes le seul. Vous êtes un espoir pour le Sénégal, vu votre proximité, lors de votre audience en Russie, avec Poutine. Des présidents de grandes nations ne peuvent espérer avoir une telle proximité avec lui. ‘’Président équipe bouy gagner ken douko changer. Président, kuy indi ndam, teyee weurseuk ken duko changé. Kon bok, togaal, togaat, togaati, ba ken wah la dara niou défanté ko ak mom‘’ (Président, on ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas celui qui apporte la richesse. Président restez encore autant de temps que vous voudrez. Et quiconque s’en plaint croisera le fer avec nous).

C’est dire qu’il est devenu une sorte de sicaire de Macky Sall, prêt à fondre sur tous les adversaires de ce dernier dès qu’ils expriment des velléités de contestation à son régime.

Ce genre de déclaration peut mettre le feu sur la ville. Car, alors que les Sénégalais s’insurgent contre la possibilité d’un troisième mandat pour l’occupant du Palais, lui appelle à sa reconduction à tout prix, ce qui est une forme de défiance à l’égard du peuple.

Si Macky n’y prend garde, des individus de sinistre réputation comme Bamba Fall vont le conduire directement à sa perte. Car, même s’il a comme objectif de « prendre Dakar » aux législatives –ce qu’il n’a jamais réussi à aucune élection ni locale ni législative ni présidentielle- il n’y arrivera jamais à cause d’individus aussi néfastes que Bamba Fall à qui les Dakarois n’opposent que mépris. A dire vrai, Bamba Fall est une plaie purulente pour Macky et il gagnerait à le savoir.









